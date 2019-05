Letzte Life-Ball-Tickets kosten bis zu 2.500 Euro

Die Veranstalter haben Ticketkontingente umverteilt. Erhältlich sind:

• Style Tickets (á 90 Euro)

• Regular Tickets (á 180 Euro)

• Festsaal Lounge Tickets (á 550 Euro)

• Galerie Tickets (á 990 Euro)

Tickets bekommen Sie ab 14. Mai, 10 Uhr HIER

2.500 Euro für teuerste Kategorie

LIFE+ SOLIDARITY GALA Tickets (á 2.500 Euro) sind via gala@lifeball.org erhältlich. Im Kartenpreis für die LIFE+ SOLIDARITY GALA, die Festsaal Lounge und die Galerie ist jeweils ein steuerlich absetzbar Spendenanteil enthalten.



Style Tickets á 90 Euro

Die kreativsten Life Ball-Gäste werden jedes Jahr für ihre Bemühungen rund um das Schaffen eines kreativen Stylings mit einem vergünstigten Preis belohnt. Die Style Bible gibt Inspirationen für Kostüme und informiert über die Styling-Bedingungen. Mit dem Erwerb eines Style Tickets erklären sich die KäuferInnen mit den Style-Bedingungen einverstanden.



Regular Tickets á 180 Euro

Gedacht für all jene, die wahlweise klassisch-elegant oder im kreativen Styling des jährlich wechselnden Mottos am Life Ball teilnehmen möchten.



Festsaal Lounge Tickets á 550 Euro

Zutritt zum Ballgelände über den Red Carpet, exklusiver Zutritt zur VIP-Tribüne mit optimalem Blick auf die Eröffnungsshow. Für eine glamouröse Ballnacht erwartet Sie im Festsaal ein stilvoller Lounge-Bereich, in dem Ihnen ausgewählte Getränke zur Verfügung stehen. Der in Österreich absetzbare Spendenanteil beträgt in dieser Kategorie mindestens 299,96 Euro (Privatpersonen erhalten einen höheren Anteil).



Galerie Tickets á 990 Euro

Sie haben Zutritt über den Red Carpet zum Ballgelände und erhalten Plätze auf der VIP-Tribüne mit Blick aus nächster Nähe auf die Eröffnungsshow des Life Ball. Auf exklusiven Galerieplätzen im Festsaal lassen Sie sich mit ausgewählten gastronomischen Spezialitäten am eigenen Tisch verwöhnen. Der in Österreich absetzbare Spendenanteil beträgt in dieser Kategorie mindestens 596,32 Euro (Privatpersonen erhalten einen höheren Anteil).



LIFE+ SOLIDARITY GALA á 2.500 Euro

Im Kartenpreis inkludiert ist der Champagner-Empfang, das Gala-Dinner mit anspruchsvollen musikalischen Darbietungen und die Auktion. Weiters inkludiert ist der Zutritt zu regulären Bereichen sowie zur VIP-Tribüne für die Eröffnungsshow und zum VIP-Bereich während der Ballnacht. Dresscode für diese Ticketkategorie: Black-Tie. Der in Österreich absetzbare Spendenanteil für die LIFE+ SOLIDARITY GALA Tickets beträgt mindestens 1.779 Euro (Privatpersonen erhalten einen höheren Anteil).



Weitere Infos zum letzten Life Ball unter lifeplus.org



