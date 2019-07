Lily Allen kündigt eigene Sextoy-Kollektion an

"Orgasmen sind wichtig, Ladys und und ich habe das Gefühl, dass das der Promi-Sexspielzeug-Markt noch nicht großgeschrieben wird", meinte Lily Allen beim Port Eliot Festival in Cornwall.

Um dies zu ändern, will sie ihre eigenen Sextoy-Kollektion auf den Markt bringen."Ich entwickle ein Sexspielzeug. Es ist ein Klitoris-Massagegerät. Ich sollte wahrscheinlich nicht darüber sprechen. Es gibt noch keine Pressemitteilung oder irgendwas ähnliches.", erklärte sie weiter.

Mel B bringt Vibratoren in Lippenstift-Optik heraus

Allen ist übrigens nicht die Einzige, die an einer Sextoy-Kollektion arbeitet. "Spice Girl" Mel B hat ähnliche Pläne. Insidern zufolge will sie "freche" Vibratoren in Lippenstift-Optik herausbringen.

