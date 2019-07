Lindsay Lohan überrascht Fans mit Nacktselfie

Oh lá lá! US-Sängerin und Schauspielerin Lindsay Lohan überraschte ihre Fans an ihrem 33. Geburtstag mit einem ziemlich freizügigen Schnappschuss. Das Foto zeigt (siehe Video), wie sie nackt vor einem Spiegel posiert, ihren Körper verdeckt sie mit ihren Armen und Beinen.

Unter das Posting postete sie lediglich zwei Emojis mit einer Schleife und einem Geburtstagskuchen. Über 247.000 Fans haben das Foto bereits geliked.

Sie macht wieder Musik

Erst im vergangenen Monat verriet die Sängerin, dass sie wieder im Studio ist und hart an ihrem neuen Album arbeitet, das Erste nach "A Little More Personal (Raw)" aus dem Jahr 2005. Auf dem Foto zeigte sich die "Bossy"-Hitmacherin hinter einem Mikrofon und mit Kopfhörern, während sie auf Musiknoten schaut.

