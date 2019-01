Lionel Richies Sohn drohte am Flughafen mit Bombe

Der 24-jährige Miles Brockman Richie wollte am Sonntag vom Londoner Flughafen Heathrow aus abheben. Doch daraus wurde aus bislang ungeklärten Gründen nichts. Das Personal verweigerte dem Sohn von Popstar Lionel Richie den Zutritt zum Flugzeug, wie "TMZ" berichtet.

Da platze dem jungen Mann anscheinend der Geduldsfaden und er kam auf eine für ihn in dem Moment wahrscheinlich großartige Idee. Er gab an, dass sich in seiner Tasche eine Bombe befinden würde. Außerdem soll er einen Mitarbeiter körperlich attackiert haben.

Weil aber das Sicherheitspersonal auf Flughäfen bei solchen Ansagen keinen Spaß versteht wurde die Polizei alarmiert. Die nahmen Richie, der natürlich keine Bombe in seinem Gepäck hatte, mit.

Gegenüber der "Daily Mail" bestätigte ein Sprecher der Metropolitan Police den Vorfall.

Miles, mit Spitznamen "Milo" genannt, ist der gemeinsame Sohn von Lionel Richie und der ehemaligen Tänzerin Diane Alexander.

