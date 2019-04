Moss stellt klar, wem ihr Hintern (nicht) gehört

Die jüngere Halbschwester von Topmodel Kate Moss (45) ist ebenfalls in der Modewelt zuhause. Auf Instagram präsentierte Lottie Moss (21) regelmäßig ihre Kurven und hält dabei auch die auffällige Tätowierung unter ihrer rechten Brust in die Kamera.

Drei Vögel in Flugformation hat sich die Britin dort stechen lassen. Es ist nicht ihr einziges Tattoo, wie Lottie mit einem neuen Posting unter Beweis stellt. Der frische Schnappschuss zeigt das Model nicht nur im Bikini, sondern auch den Schriftzug "Not Yours" über ihrer rechten Pobacke.

"Ein Tattoo, nur um euch daran zu erinnern", kommentierte Lottie Moss das Bild. Die Message ist klar – Grapschen verboten! Das gilt freilich aber auch ohne Extra-Vermerk.



