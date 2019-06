MTV Movie Awards: Die ersten Red-Carpet-Fotos

Am 16. Juni wurden die alljährlichen "MTV Movie Awards" in Santa Monica (USA) verliehen. Wer gewonnen hat, ist aber noch streng geheim. Denn ausgestrahlt wird die Show erst in der Nacht von 17. auf 18. Juni.

Zahlreiche Stars schauten vorbei, wie erste Fotos auf dem Red Carpet zeigen, unter anderem Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Schauspielerin und Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith ("Gotham"), Melissa McCarthy ("Gilmore Girls") und Mischa Barton ("OC California").

Die Tops und Flops auf dem Red Carpet, sehen Sie in der Diashow oben.

VIP-Bild des Tages

VIP-Bild des Tages 2019

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)