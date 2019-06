Madonna kocht vor Wut 07. Juni 2019 10:11; Akt: 07.06.2019 10:18 Print

"Ich fühle mich durch NYT-Porträt vergewaltigt"

Die Pop-Diva ist auf eine Journalistin sauer, die sich in einem Artikel in der "New York Times" mit dem Alter der 60-Jährigen befasst.