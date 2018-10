Marilyn Manson verkauft Dildos mit seinem Gesicht

Da wird sich Taylor Swift aber freuen: Ausgerechnet sie hat Marilyn Manson getaggt als er ein Bild seines Dildos online postete. Aufmerksamkeit brachte ihm das genug. Dass Taylor es nicht nötig fand ihm zu antworten, wird den Sänger und neuernannten Dildo-Verkäufer nicht besonders stören.

Achtung! Farbe rubbelt ab

Der Frauenbeglücker (den natürlich auch Männer benützen können) bleibt überraschend einfallslos. Das schwarze (echt jetzt?) Silikonteil ist 20 Zentimeter lang, hat 3,8 Zentimeter Durchmesser und Marilyns Gesicht an der Eichel sowie seinen Namen am Schaft. Vibrieren kann er allerdings nicht. Außerdem - lustiges Detail am Rande - warnt die offizielle Marilyn-Manson-Page, dass sich die Farbe bei wiederholtem Gebrauch abreiben könnte. Dafür sind 125 Dollar Kaufpreis ziemlich viel.

#dickortreat:

Für Konservative gibt es das MM-Bandlogo zum Aufstempeln auf den Kürbis, für Abenteurer den Dildo mit Marilyns Gesicht



Too little, too late

Marilyn Manson ist weder der erste noch der einzige Star, der Dildos auf den Markt wirft. Sogar Rammstein sind ihm da schon mit sechs verschiedenen Exemplaren zuvorgekommen, die von ihren eigenen Körperteilen inspiriert sein sollen. Sänger Til Lindemann machte sogar eine ganze Ausstellung mit von Dildos inspirierter Kunst und nannte sich dafür "Doktor Dick":

Till Lindemann ist Doctor Dick

Auch Mötley Crüe und Motörhead haben schon ihre eigenen Vibratoren für Fans. Der einstige Schockrocker müsste früher aufstehen, um seinen Fans den Herzschlag in die Höhe zu treiben. Da sind wir aus der Vergangenheit Besseres von ihm gewohnt.

(lam)