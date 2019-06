Hollywood-Statue von Marilyn Monroe gestohlen

25 Jahre lang thronte die Statue von Leinwand-Legende Marilyn Monroe auf der Skulptur Ladies of Hollywood Gazebo am Eingang des Walk of Fame. Doch nun ist die Figur verschwunden – jemand hat sie gestohlen.

"Wir haben einen Zeugen, der gesehen hat, wie jemand auf die Konstruktion geklettert ist und die Statue abgesägt hat - es zeigt Marilyn Monroe", erklärt Stadtrat Mitch O'Farrell gegenüber "NBC Los Angeles".

Der Täter hat Fingerabdrücke hinterlassen

Noch wurde der Täter nicht gefasst, inzwischen hat man jedoch Fingerabdrücke sicherstellen können. "Es ist nicht in Ordnung, dass jemand kommt und die Statue zerstört", so O'Farrell.Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an dem Fall.

Die Figur zeigt Monroe in ihrer berühmten Pose mit wehendem weißen Kleid aus dem Film "Das verflixte 7. Jahr".



Credit: imago

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)