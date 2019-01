Matthias Schweighöfer verletzte sich bei Konzert

Schweighofer stand am Abend in der Erfurter Messehalle vor rund 1.000 Zuschauern auf der Bühne, als das Unglück passierte. Nach einem kurzen Gespräch mit seinem Schlagzeuger ging der 37-Jährige gegen 22 Uhr plötzlich in den Backstagebereich.

Wenige Minuten später trat ein Crewmitglied vor die Fans und erklärte ihnen, was los ist: "Ich habe eine echt scheiß Nachricht für euch. Es tut mir leid, aber Matthias wird nicht mehr auf die Bühne kommen. Er hat sich einen Halswirbel eingeklemmt und sieht doppelt und kann sich kaum bewegen. Wir bitten um Verständnis und weitere Infos gibt es vom Veranstalter".

Schweighöfer wurde dann mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht, die Konzertbesucher wurden nach Hause geschickt. Ob der Schauspieler seinen nächsten Auftritt in Zwickau absolvieren kann, ist noch nicht sicher.

(baf)