Meat Loaf nach Bühnen-Sturz ins Spital gebracht

Am Wochenende waren zwei Stars der "Rocky Horror Picture Show" zum Texas Frighmare Weekend eingeladen. Tim Curry (Frank'n'Furter) und Meat Loaf (Eddie) gaben Autogramme und beantworteten Fan-Fragen.

Am Samstag hatte Meat Loaf (71) ein eigenes "Question & Answer"-Panel. Genau dabei kam es zu seinem schmerzhaften und folgenschweren Unfall.

Stolpert über Kabel, fällt von der Bühne

Beim Überqueren der Bühne soll der Sänger laut "Fox News" über Kabel gestolpert sein. Beim Niederfallen versuchte Meat Loaf noch, sich abzufangen, schaffte es aber nicht mehr. Er stürzte durch einen Vorhang in den Backstagebereich.

Laut Facebook-Account der Convention wurde der 71-Jährige ins Spital gebracht und musste über Nacht dort behalten werden.

Der Sänger soll sich beim Sturz das Schlüsselbein gebrochen haben.

Immer wieder Zusammenbrüche auf der Bühne

Schon 2016 stürzte der Säger bei einem Konzert in Kanada auf der Bühne, landete auch damals im Krankenhaus. 2011 brach er bei einem Auftritt in Pittsburgh zusammen, Sanitäter versorgten ihn, er beendete das Konzert. 2003 fiel er in der Wembley Arena in London in Ohnmacht und musste ebenfalls ins Spital gebracht werden.

