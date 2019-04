Megan Fox will sich doch nicht scheiden lassen

Fünf Jahre ist es her, als Megan Fox und "Beverly Hills 90210"-Star Brian Austin Green ihre Trennung verkündeten.

"Megan musste viel arbeiten, sie steht sehr oft vor der Kamera. Wenn sie weg war, blieb Brian bei den Kids. Das führte zu Streit", erklärte ein Insider damals gegenüber "People". Im Sommer 2015 reichte Hollywood-Star Megan Fox dann die Scheidung ein.

Ehekrise überwunden

Doch dann wurde die Aktrice plötzlich schwanger und beschloss, mit der Trennung zu warten. Nun hat Fox den Scheidungsantrag zurückgezogen, wie "The Blast" berichtet. "Brian hat gehofft, dass Megan ihre Meinung ändert. Er ist sehr glücklich darüber. Die beiden haben hart an ihrer Beziehung gearbeitet", so ein Insider gegenüber "People".

Fox und Austin haben drei gemeinsame Knder: Noah Shannon (6), Bodhi Ransom (5) und Journey River (2).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)