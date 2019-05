Disney feiert Archie mit "Winnie Puuh"-Kurzfilm

Am Montag kam endlich das Baby von Harry und Meghan zur Welt. Zahlreiche Fans und Stars beglückwünschten die frischgebackenen Eltern in den sozialen Netzwerken.

Auch Disney gratulierte dem Paar – und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Disneys leitender Künstler Kim Raymond zeichnete eigens für das royale Baby nämlich einen Clip des berühmten Bären Winnie Pooh.

Zu sehen ist der kleine Bär, der ein Buch zum Schloss Windsor bringt. Dort angekommen lesen Meghan und Prinz Harry ihrem kleinen Archie was vor. Winnie Pooh sitzt neben ihnen und hört zu.

Das Video seht ihr hier:

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special🎨 pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ