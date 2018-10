Meghan gewinnt beim Gummistiefel-Weitwurf

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben auf ihrer Pazifikreise an einem kuriosen Spiel teilgenommen. Die Rede ist von dem sogenannten "Welly Wanging", dem Gummistiefelwerfen – eine traditionelle Sportart in Neuseeland. Wer am weitesten wirft, gewinnt.

Hatte Harry die bessere Technik?

Zig Fans sahen dem royalen Paar dabei zu. Wie im Video (siehe oben) zu sehen ist, kam die ehemalige "Suits"-Darstellerin mit ihrem Stiefel rund einen Meter näher ans Ziel als ihr Mann. Harry soll von mehreren Zuschauern aber dafür gelobt worden sein, dass er die bessere Technik hatte.

Harry und Meghan in Bildern

(red)