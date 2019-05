Meghans Vater empört mit Aussage über Baby Sussex

Schon seit Wochen warten Royal-Fans und das britische Königreich voller Spannung auf Baby-News von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Nur einem scheint das völlig egal zu sein: Thomas Markle (74), dem Vater von Meghan.

Als ihn ein Paparazzo fragte, ob er sich auf den Nachwuchs freue, antwortete er nur: "Sehe ich so aus, als würde ich mich freuen?" (siehe Video). Versorgt mit Fastfood steigt Markle daraufhin in sein Auto und sucht schnellstmöglich das Weite.

Vater veröffentlicht privaten Brief seiner Tochter

Zwischen Meghan und ihrem Vater herrscht schon seit Jahren ein angespanntes Verhältnis. In den vergangenen Monaten sprach er immer wieder über private Angelegenheiten der Herzogin in der Öffentlichkeit. Im Februar veröffentlichte er sogar einen persönlichen Brief seiner Tochter. Gerüchten zufolge wird Thomas Markle deswegen auch seine/n Enkel oder Enkelin nicht zu Gesicht bekommen.

