Geri Halliwell streitet Sex mit Mel B ab

Eine Woche ist es her, als Mel B in der Talkshow "Life Stories" verriet, dass sie vor Jahren mal Sex mit Geri Halliwell hatte. "Wir waren beste Freunde. Es ist einfach passiert", erzählte sie.

Nur wenige Tage kamen weitere Details ans Licht: Freunde von damals sprachen davon, dass die beiden in einer einjährigen Affäre waren.

Gerüchte waren "schmerzhaft"

Nun meldete sich auch Geri Halliwelli zu Wort und stellte klar, dass an diesen Gerüchten überhaupt nichts dran ist.

In einer offiziellen Stellungnahme ihres Managers heißt es: "Es war sehr enttäuschend, erneut über all diese Gerüchte zu lesen, vor allem ausgerechnet am Muttertag. Geri ist euch sehr dankbar für die jahrelange Unterstützung und Loyalität. Sie liebt die Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie und Victoria. Sie würde euch gerne wissen lassen, dass es einfach nicht wahr ist, was zuletzt berichtet wurde und dass es für sie und ihre Familie sehr schmerzhaft war."

"Spice Girls" gehen trotzdem auf Tour

Die 46-Jährige blicke jedoch "vorwärts": "Geri kann es nicht erwarten, die Mädels und alle Fans auf der Tour zu sehen und eine wunderbare Zeit mit allen zu haben und neue Erinnerungen zu sammeln. Sie wünscht euch einen guten Muttertag."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)