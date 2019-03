Mel B nennt Victoria Beckham eine Bit**

Sängerin Mel B war in der "Piers Morgan’s Life Stories"-Show offenbar in Plauderlaune: Erst enthüllte sie, dass sie vor Jahren mal Sex mit Geri Halliwell hatte, dann teilte sie auch noch gegen ihre Kollegin Victoria Beckham aus. Dass Posh Spice sich weigert, mit dem Rest der Girlgroup auf Tour zu gehen, findet die Ex von Stephen Belafonte ärgerlich.

Mel B lästert über Victoria Beckham

"Sie [Victoria] ist eine ziemliche Bitch (= dt.: Schlampe)", schimpft Mel B in der Show. "Ich bin traurig, dass sie nicht dabei ist. Sie scheint mit ihrer Fashion-Kollektion und ihrer Familie beschäftigt zu sein", erklärt sie. Die Hoffnung wolle sie aber trotzdem nicht aufgeben, meint Mel B. "Ich hoffe, dass sie sich uns doch noch anschließt."

"Posh Spice" ist sauer

Wie "The Sun" berichtet, ist die Modedesignerin von Mel B ziemlich genervt. "Victoria hat klar gemacht, dass sie nicht Teil der Tour sein will. Sie will, dass Mel B ihre Reaktion akzeptiert und nicht ständig darüber redet", so ein Insider gegenüber dem Blatt.

(LM)