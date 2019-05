Mel B erblindet kurz vor der Spice-Girls-Tour

"Ich kann nichts sehen – ich bin vollkommen blind": Am Freitag wurde Mel B (43) mit einer Augenklappe und großen Schmerzen in London ins Spital eingeliefert. Seit einer verpfuschten Laser-OP 2014 ist das Spice Girl am linken Auge blind, am Freitag versagte ihr auch das rechte seinen Dienst.

Am gleichen Tag konnten Spezialisten ihre Sehkraft wiederherstellen, laut "Sun" braucht die Sängerin aber intensive Behandlung, Medikamente und weitere Spitalsbesuche. Gegen den Willen der Ärzte ließ sich Mel B entlassen.

Der Notfall hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können – am 24. Mai startet die Reunion-Tour der Spice Girls. Ob Mel B dabei sein kann oder eine Verschiebung der ersten Konzerte erwogen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Spice Girls

(ml)