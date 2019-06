Messer-Drama am Set von Anne Hathaways Film

Anne Hathaway hält sich zurzeit in Großbritannien auf, wo sie ihren neuen Film "The Witches" dreht. Auf dem Set ist es am Dienstag zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Einem der Set-Designer wurde von einem zweiten Mitarbeiter mit einem Messer in den Hals gestochen.

Anwesende beschreiben den Vorfall gegenüber "The Sun" als "wie in einem Horror-Film". Der Täter habe Mitarbeiter zur Seite gestoßen und sei schnurstracks mit dem Messer auf den zweiten Mann losgegangen. Zuvor habe es zwischen den beiden Streit gegeben. Der eine habe sich beklagt, weil der andere seinen Teebeutel ausgepresst hatte.

54-Jähriger festgenommen

"Es passierte ohne Vorwarnung und unglaublich schnell", erzählt ein weiterer Set-Mitarbeiter. Man sei dem blutenden Mann sofort zur Hilfe geeilt und habe seine Wunde mit einem Schal abgebunden. Danach sei er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren worden, wo er sich nun erhole. Der 54-jährige Angreifer wurde festgenommen.

Nach dem Vorfall wurde das Set abgesperrt, damit die Polizei nach dem Messer suchen konnte. Ob sich auch die Schauspielerin Anne Hathaway unter den unzähligen Beobachtern befand, ist unklar. Neben ihr arbeiten auch Stars wie Octavia Spencer ("Hidden Figures", "The Help"), Stanley Tucci ("Hunger Games", "Der Teufel trägt Prada") und Chris Rock ("The Chris Rock Show") am Film mit.

