Wendler will heiraten – unter einer Bedingung

Obwohl Michael Wendler (46) noch nicht einmal geschieden ist, schmiedet er bereits Hochzeitspläne mit seiner 18-jährigen Freundin Laura. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, will er mit ihr in Las Vegas vor den Traualtar schreiten.

Allerdings erst in zwei Jahren – und das hat einen ganz bestimmten Grund. Laut einem Insider will er Laura erst dann heiraten, wenn sie in Amerika auch Alkohol trinken darf.

Wendler will mit "ganz viel Champagner" anstoßen

Die anonyme Quelle erklärt gegenüber "Bild": "Natürlich würde er gern mit Laura mit ganz viel Champagner anstoßen, nur darf sie in den USA vor Vollendung des 21. Lebensjahrs keinen Alkohol konsumieren."

Und was meint eigentlich Laura dazu? Die wolle angeblich viel lieber mit Freunden und Bekannten in Deutschland heiraten.

(LM)