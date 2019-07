Baby mit Laura? Wendler verrät, wann es soweit ist

Michael Wendler und seine Freundin Laura haben in den letzten Monaten für mächtig Aufregung gesorgt. Das Paar dominierte mit ihrer ungleichen Liebe die Schlagzeilen.

In einem Live-Video auf Instagram standen der Schlagerstar und die 18-Jährige ihren Followern Rede und Antwort. Und dabei bekamen die beiden einiges von ihren Fans zu hören - "Heute.at" berichtete.

Allerdings waren auch ernstgemeinte Fragen dabei. So wollten viele Follower unbedingt wissen, wie die Zukunftsplanung vom "Wendler" und seiner Freundin aussieht.

Wollen der 47-Jährige und seine Laure etwa bald heiraten und auch Nachwuchs bekommen? Für den Schlagerstar wäre es nicht das erste Kind, er hat bereits eine 17-jährige Tochter.

"Wenigstens 21"

"Ja, wir haben an Heirat und natürlich Hochzeit gedacht. Laura will sogar noch Kinder", verrät Michael Wendler. Dabei fällt ihm die 18-Jährige gleich ins Wort und sagt: "Du auch".

In den nächsten "ein bis zwei Jahren" werde allerdings nichts passieren, so der 47-Jährige. Und weiter: "Mein Stichtag ist so, dass Laura wenigstens 21 ist."

Was die gemeinsame Zukunft betrifft, sind sich die beiden also schon einmal einig.

(wil)