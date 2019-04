Krise? Wendler will Laura nicht bei Auftritten haben

Dunkle Wolken am Liebeshorizont bei Schlagersänger Michael Wendler (46) und seiner Freundin Laura Müller (18). Erstmals ließ der Sänger durchblicken, dass zwischen ihnen nicht alles eitel Wonne ist. In den Osterferien, als Laura schulfrei hatte, turtelte und knutschte sie mit ihm in Manhattan.

Für Wendler-Video räkelt sich Laura auf einem Bike

Auch beim Video für seinen bald erscheinenden Song "Was soll ich im Himmel" (kommt am 24.5.) spielt sie in knappen Hotpants und engem weißen Shirt eine zentrale Rolle.

Wendlers Tour als Prüfstein für die Beziehung

Aber hinter den Kulissen bahnt sich Ärger an. Denn Wendler will bald auf Tour gehen. Dann lässt er sich von Fans Küsschen auf die Wange drücken und sich umarmen und drücken – und er drückt und kuschelt zurück.

Laura war Fan, jetzt ist sie Freundin

Laura weiß genau, wie weit solche Umarmungen mit Fans gehen können, denn so haben sich Wendler und sie kennengelernt. "Wir haben uns mal irgendwann gesehen, auf einem Konzert, da ist sie mir auch gleich aufgefallen. Jung und hübsch, sie war auch sehr süß. Wir haben miteinander gesprochen und auch die Nummern ausgetauscht", erzählte Wendler über ihr erstes Treffen. Jetzt sind sie fix zusammen.

"Dann ist es besser für sie, zu Hause zu bleiben"

Wendler befürchtet, dass Laura nicht will, dass er mit anderen Frauen auf Tuchfühlung geht. Wer könnte es ihr verdenken? Aber der Sänger will lieber Laura zu Hause lassen, als sein Verhalten zu ändern: "Also, wenn sie das nicht erträgt, dass meine Fans auch den Körperkontakt suchen. Ich meine jetzt nicht den sexuellen, ich meine einfach nur den Körperkontakt mit Küsschen und mal Hand schütteln und Umarmung – dann ist es besser für sie, zu Hause zu bleiben."

Wie Laura auf dieses RTL-Interview reagierte, ist nicht bekannt.

