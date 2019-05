Mick Jagger hüpft nach Herz-OP herum wie Teenie

Ende März sagten die Stones ihre Tour ab, Anfang April kam heraus, dass es Mick Jaggers Herzen schlecht geht, drei Tage später wurde er operiert.

Diese Moves muss ihm Petzner erst mal nachmachen

Mitte Mai, nur knapp eineinhalb Monate später hüpft der 75-Jährige wieder herum wie ein junger Bub. Der legendäre Stones-Frontman ist offenbar gerade dabei sich wieder in Form zu bringen.

Das Video, das er auf seinem Instagram-Account gepostet hat zeigt ihn in schwarz-weißer Jogginghose, weißem Shirt und Turnpatschen beim Tanztraining. Der Rock-Opa drückt ordentlich aufs Gas.

"Oh woah ❤️"

Hut ab: Es gibt Leute, die halb so alt sich und sich nur halb so gut bewegen (man muss nur an Stefan Petzner und alle Fußballer, die jemals bei Dancing Stars mitgemacht haben, denken). Der erste, der Papas Video kommentierte war Micks Sohn Lucas (19). Das "Oh woah ❤️" hat sich Mick redlich verdient.

The Rolling Stones

(lam)