"Ich mag es nicht, wenn Frauen wie Männer reden"

Mit seinen 19 Jahren kann Mike Singer bereits auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Seine letzten drei Alben landeten auf Platz eins der deutschen Charts und im November 2018 gewann er einen MTV European Music Award als Best German Act.

In der Liebe hat der Sänger momentan aber nicht so viel Glück. Mike ist immer noch single. "Es wäre schön, eine Frau an meiner Seite zu haben. Aber ich suche nicht gezielt nach jemandem. Wenn es kommt, dann kommt es einfach", verrät er im Interview mit "Spot on News".

Kein Digga

Und was braucht es, um den Musiker von seinen Qualitäten zu überzeugen? Definitiv eine gewählte Ausdrucksweise, wie er nun in seiner Instagram-Story wissen lässt. "Ich mag es gar nicht, wenn Frauen wie Männer reden – zum Beispiel Digga und sowas", antwortet der Sänger auf die Frage eines Fans.

Doch damit nicht genug: Welche Eigenschaften Mike bei Mädchen ebenfalls nicht mag, erfährst du oben im Video.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kao)