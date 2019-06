Miley verkauft Kondome – für 20$ pro Stück

Miley Cyrus ist wieder ganz die Alte! Auf Instagram teilte sie mehrere provokante Fotos von sich unter anderem mit Blutorangen, die ihre nackten Brüste verdecken, einer Banane im Mund und einem Telefon in Penisform.

Was es mit den Fotos auf sich hat? Die Sängerin macht Werbung für ihr neues Mini-Album "She is Coming" (insgesamt sechs Songs), das seit 31. Mai im Handel erhältlich ist.

Kondome für 20 Dollar

Doch diese Fotos sind nur ein Teil ihrer Werbekampagne: Zusätzlich verkauft Miley auch Kondome – inklusive einer Telefonnummer. Wer bei dieser Hotline anruft, bekommt Sex-Witze von Miley zu hören.

Obendrauf gibt's noch das neue Mini-Album der 26-Jährigen. Günstig ist das "Kondom-Package" allerdings nicht: Die Sängerin verlangt 20 Dollar dafür, obwohl die Platte bei Amazon und Co für nur sechs Dollar zu haben ist.

