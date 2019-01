Ministerin nennt Bündchen "schlechte Brasilianerin"

In einem Tweet sowie einem Radiointerview wandte sich Tereza Cristina Dias direkt an die 38-jährige Bündchen. "Tut mir leid, Gisele Bündchen, du solltest unsere Botschafterin sein, um zu sagen, wie dein Land die Umwelt schützt. Komm nicht hierher, um schlechte Dinge über Brasilien ohne Kenntnis der Fakten zu sagen", so das Mitglieder der neuen Regierung des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro.



Kurz nach der Wahl Bolsonaros hatte sich Bündchen in einem Interview gegen den Plan des kontroversen Politikers ausgesprochen, das Landwirtschafts- und das Umweltministerium zusammenzulegen. Dieser Schritt sei "potentiell katastrophal und ein Weg ohne Rückkehr". Damit habe sie laut Dias nun dem Image Brasiliens im Ausland geschadet.

Seit 2009 ist Bündchen, die sich schon lange für den Erhalt des Regenwaldes in ihrem Heimatland einsetzt, Sonderbotschafterin der UNO für den Umweltschutz. Auf die Kritik der Ministerin hat sie bislang nicht geantwortet.

(baf)