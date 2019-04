Miranda Kerr zeigt ihren Babybauch am Red Carpet

Flynn (8, von Ex Orlando Bloom) und Hart (10 Monate, vom aktuellen Ehemann Evan Spiegel) bekommen ein Geschwisterchen. Am Samstag zeigte die Neo-Mama bei den deutschen Gruner + Jahr SPA Awards in Baden-Baden erstmals ihren Babybauch.

Das ehemalige Victoria's-Secret-Engerl ist die Gründerin von "Kora Organics" und wurde als "Beauty Idol" ausgezeichnet. Zuletzt hatte sich Miranda Kerr (35) im Jänner auf einem Red Carpet, damals in Tokio, gezeigt.

"Ich bin so schnell aus der Puste, denn ich bin schwanger", sagte das frühere Model nach dem Auftritt in Baden-Baden (via "Gala"). Den absolvierte sie trotzdem gewohnt souverän und lächelte glücklich in die Kameras.

(lfd)