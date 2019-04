Model Stefanie Sherk stirbt mit nur 37 Jahren

Das kanadische Model und Schauspielerin Stefanie Sherk verstarb ganz plötzlich im Alter von nur 37 Jahren. Das verkündete ihr Ehemann, Schauspieler Demían Bichir, am Mittwoch über seinen Instagram Kanal.

"Meine geliebte Frau ist friedlich von uns gegangen. Es war die traurigste und härteste Zeit unseres Lebens und wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis wir diesen Schmerz überwunden haben. Stefanie wird unglaublich vermisst werden", schreibt der Filmemacher, der unter anderem in "The Bridge - America" und "The Nun" zu sehen war.

Außerdem bittet der Mime darum, in Ruhe trauern zu dürfen. Das Paar lebte seit 2010 zusammen. Woran die 37-Jährige gestorben ist, ist nicht bekannt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)