20 Jahre für Killer von Morgan Freemans Enkelin

E'Dena Hines war die Enkeltochter von Oscar-Gewinner Morgan Freeman. Eine junge Frau, die ihren Opa auch am Red Carpet der Golden Globes begleitete.

Im August 2015 wurde sie vor ihrem Apartment in New York brutal umgebracht. Die junge Frau war 33, der Mann, der laut Zeugenaussagen immer und immer wieder auf sie einstach war ihr Lebensgefährte Lamar Davenport. Während er E'Dena die Wunden zufügte, die ihr das Leben kosteten, soll er religiöse Dinge - was auch immer das heißen mag - gebrüllt haben, wie "TMZ" berichtet.

Ein Richter verurteilte Davenport nun. Sein Anwalt plädierte auf Totschlag. Der Mörder sei unter dem Einfluss der Droge PCP ("Angel Dust") gestanden als er auf E'Dena losging. Der Richter ließ diese Ausrede nicht gelten. Er befand den Messerstecher des Mordes schuldig.

Wenn Davenport nach 20 Jahren aus der Haft kommt, wird er noch fünf Jahre unter Beobachtung bleiben.

(lam)