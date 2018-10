Mr. Feeny schlägt mit 91 Einbrecher in die Flucht

Er spielte in Klassikern wie "Die Reifeprüfung" und "Die blaue Lagune", gewann zwei Emmys für den Part des Dr. Craig in der Arztserie "St. Elsewhere" (deutscher Titel: "Chefarzt Dr. Westphall"), William Daniels' Paraderolle ist jedoch die des Lehrers George Feeny. In der Sitcom "Das Leben und ich" trat dieser als strenger, aber fairer Mentor mit enormer Resistenz gegen die Streiche seiner Schüler auf.

Gefallen lässt sich William Daniels auch mit seinen inzwischen 91 Jahren noch nichts. Einem Bericht von "TMZ" zufolge schlug der Schauspieler einen Einbrecher in die Luft, der die Hintertür von Daniels' Haus im San Fernando Valley eintreten wollte.

Der Vorfall ereignete sich am 27. Oktober um 21.20 Uhr; der Schauspieler und seine Frau Bonnie Bartlett befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Daniels drehte alle Lichter im Haus auf schlug den verhinderten Einbrecher damit in die Flucht.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)