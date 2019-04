Muss Adele ihre 162 Mio. Euro mit ihrem Ex teilen?

Nach britischem Recht ist es unerheblich, welche Vermögenswerte Adele (30) in ihre Ehe mit Simon Konecki (45) einbrachte. Sobald geheiratet wird, stehen beiden Partnern Teile des Gesamtvermögens zu. Konecki könnte daher ein großes Stück von Adeles 140 Millionen Pfund (circa 162 Millionen Euro) zugesprochen bekommen.

Eine Schlammschlacht ist zwar nicht zu erwarten – laut "The Mirror" sind Adele und Konecki vor allem wegen ihres gemeinsamen Sohns Angelo (6) auf eine "freundschaftliche" Abwicklung bedacht – von einigen ihrer Millionen wird sich die Musikerin aber voraussichtlich verabschieden müssen.

Separate Leben

Die Trennung kommt nicht völlig überraschend. Gerüchte über das Beziehungs-Aus kursieren seit den Brit Awards im Februar, zu denen Konecki nicht in Begleitung seiner Frau, sondern mit seinem engen Freund Sid Owen erschien.

Adele und Konecki dürften schon seit geraumer Zeit separate Leben auf verschiedenen Kontinenten geführt und sich noch vor Weihnachten getrennt haben. Die gebürtige Londonerin hält sich bevorzugt in den USA auf, der gebürtige New Yorker hingegen in England.

