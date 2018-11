Neue Anklage gegen den inhaftierten Bill Cosby

Für die Vergewaltigung von Andrea Constand verbüßt Bill Cosby derzeit eine Haftstrafe in Pennsylvania. Drei bis zehn Jahre wird der frühere Entertainer und Schauspielstar hinter Gittern verbringen. Nach dem ersten muss er sich einem Zivilprozess stellen.

Das bestimmte am 13. November Richter Craig Kaplan in Los Angeles. Laut "Deadline" startet der Zivilprozess am 7. Oktober 2019. Cosby wird "assault on a minor" (Angriff auf eine Minderjährige) vorgeworfen. 1975 soll er bei einer Party in der Playboy-Villa die damals 15-jährige Monica Huth belästigt haben. Würde es sich um ein erwachsenes Opfer handeln, wäre die Tat bereits verjährt.

Ob Cosby erneut unter Eid aussagen muss, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Ursprünglich hätte der Prozess früher stattfinden sollen, wurde jedoch nach hinten verschoben, um nicht mit anderen Gerichtsterminen zu kollidieren.

Bill Cosby Prozess



