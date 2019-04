Ex von Cage fordert nach Mini-Ehe Unterhalt

Nur vier Tage nach seiner Hochzeit mit Freundin Erika Koike (34) stellte Nicolas Cage (55) einen Antrag auf Annullierung. Laut Gerichtsunterlagen, die "Us Weekly" vorliegen, soll der Schauspieler während der Eheschließung in Las Vegas betrunken gewesen sein. Zudem gab der 55-Jährige an, Koike sei nur hinter seinem Geld her gewesen.

Cage soll Unterhalt zahlen

Doch die Trennung ist schwieriger als gedacht: Wie "TMZ" berichtet, fordert die Maskenbildnerin nun eine offizielle Scheidung inklusive Unterhaltszahlung. Auch für die Gerichtskosten soll der Filmstar aufkommen. Sie behauptet, die Blitz-Hochzeit habe ihrer Karriere und ihrem Ruf geschadet.

Für Cage war es bereits die vierte Ehe.

