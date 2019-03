Nicolas Cage lässt Ehe nach 4 Tagen annullieren

Der 55-jährige Hollywood-Star und seine Freundin Erika Koike haben am Wochenende in Las Vegas blitzgeheiratet. Dann muss irgendetwas vorgefallen sein, denn am Mittwoch, also nur vier Tage später, hat Cage laut dem "People"-Magazin einen Antrag auf Annullierung gestellt. Aus welchem Grund man die Ehe nun für null und nichtig erklären will, ist nicht bekannt.

Das Paar ist schon seit einiger Zeit zusammen, hängt die Beziehung allerdings nicht auf eine große Glocke. Bislang wurden sie nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Anfang März waren beide in Wien unterwegs und bummelten dabei auch durch die Innenstadt.

Die Blitzhochzeit mit der Visagistin war bereits die vierte Ehe für Nicolas Cage. Zuvar war er mit Patricia Arquette, Lisa Marie Presley und bis 2016 mit Alice Kim, mit der er einen Sohn hat, verheiratet. Auch für Erika Koike war es nicht die erste Hochzeit.

Blitz-Britney

Die Geschichte erinnert an jene von Popstar Britney Spears. Sie hatte 1994 liebes- und wahrscheinlich auch sonst sehr trunken ihren Jugendfreund Jason Allen Alexander geheiratet. 55 Stunden und ein böses Erwachen später war die Ehe annulliert.

