Kidmans schrottet mit Felgen-Fahrt Urbans Auto

Am Montag feierte "Boy Erased" in Los Angeles Premiere. Nicole Kidman spielt neben Lucas Hedge, Russell Crowe und u.a. Flea von den Red Hot Chili Peppers eine der Hauptrollen.

Rechtzeitig bei der Premiere hat sich Nicole Kidman mit dem Lächeln etwas schwer getan. (Bild: imago stock & people) Rechtzeitig bei der Premiere hat sich Nicole Kidman mit dem Lächeln etwas schwer getan. (Bild: imago stock & people)

Beim Red Carpet vor dem Directors Guild Of America Theater in Los Angeles erwarteten sie die Fotografen sehnlichst. Doch während am Roten Teppich das Blitzlichtgewitter losging, war der Star kurz davor, den ganzen Rummel zu verpassen.

Sie in ihrer Robe von Designer Markus Lupfer mit dem Auto ihres Mannes Keith Urban unterwegs zum Kino. Doch ein als sie durch ein Schlagloch bretterte, holte sie sich einen Platten. Ohne Luft fährt sich's nicht gut, wusste sogar die Schauspielerin.

Doch wer Geld hat, wechselt seine Reifen nicht selbst. Nicole hat nie gelernt, wie man ein Auto wieder in Fahrt bringt. Zu ihrer Verteidigung muss gesagt werden, dass, hätte sie den Reifen selbst gewechselt, erst die Robe und dann die Premiere den Bach hinunter gegangen wäre.

Hätte Nicole auf den Pannendienst gewartet, wäre sie zu spät gekommen. Deshalb drückte die 51-Jährige ohne Rücksicht auf Verluste aufs Gas.

Nicole kam gerade noch rechtzeitig. Doch im Gegensatz zu anderen Filmpremieren fiel ihr am Montag das Lächeln schwer.

Keiths Auto geschrottet - Presse erfuhr es vor Urban

Bei einem Interview am Roten Teppich verriet sie dann, was ihr passiert war. Das Auto, so gestand sie, ist schrott. Man kann nur hoffen, dass Göttergatte Keith Urban nicht auf Red-Carpet-Interviews steht. Denn als sie ihr Malheur ausplauderte, wusste Urban noch nichts davon, dass seine Kutsche mehr als nur einen Reifenwechsel benötigte.



Trailer "Boy Erased" (englisch)





Nicole Kidman in Bildern

Nicole Kidman

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)