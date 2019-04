Obdachlosigkeit zwang Halsey fast zu Prostitution

Damals war sie eine Zeitlang obdachlos und wegen Geldnöten spielte sie mit dem Gedanken, fremden Männern zu Diensten zu sein.

Auf der Gala "Ending Youth Homelessness: A Benefit For My Friend's Place" im Hollywood Palladium erzählte sie von ihrer Verzweiflung damals: "Als ich in New York wohnte, war ich noch ein Teenager. Meine Freunde suchten sich Dekorationssachen für ihre Schlafzimmer aus und ich überlegte mir, ob ich oder ob ich nicht einen Fremden an mich ranlassen soll, damit ich mein nächstes Essen bezahlen kann".

Jeder kann in so eine Situation geraten, erzählt die 24-Jährige weiter: "Es war nicht so, dass ich etwas Schlechtes getan hatte. Es war nicht so, weil etwas mit mir nicht stimme und es war auch nicht so, weil meine Eltern mich nicht liebten - weil das taten sie sehr. Aber eine Reihe von unglücklichen Ereignissen führten dazu, dass ich mich in dieser Lage befand und es kann absolut jedem passieren".

Halsey, die mit echtem Namen Ashley Nicolette Frangipane heißt, weiß, dass der Schmerz niemals wirklich weg gehen werde. In einem Post auf Twitter schrieb sie kürzlich: "Merkt euch: Freude ist kein Ersatz für Elend. Es ist eine Ergänzung. Der Schmerz wird immer da sein. Aber das ist okay. […] Leben bedeutet nicht Schmerz gegen Freude. Eines ersetzt nicht das andere. Sie existieren beide gemeinsam. Freude kommt nicht als Ersatz. Es kommt, um uns den Schmerz ertragen zu können".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf/bang)