Otto Waalkes bekommt seine eigene Ampel

"Endlich grüüün! Meine neue Ampel in Emden!", schrieb Otto Waalkes auf Twitter. Am Samstag enthüllte der 70-Jährige vor rund 500 Zuschauern die erste von vier Otto-Ampeln, die bei Grün den deutschen Komiker mit wehenden Haaren in Hüpfpose zeigt.

Waalkes selbst bezeichnete die Ampeln als "Höhepunkt seiner Karriere" – nach dem Bundesverdienstkreuz und der Emder Ehrenbürgerschaft. Nur eine Sache ärgert ihn dabei: "Funktioniert nur leider gar nicht: Jetzt bleiben die Leute bei Grün immer stehen - und machen Fotos! Brauche wohl auch noch ein Otto-Stopschild..."

"Otto hat in Emden einfach Vorfahrt"

Auch Oberbürgermeister Bernd Bornemann (64, SPD) freut sich über die Lichtsignale: "Otto hat in Emden einfach Vorfahrt", sagte er. Er freut sich, dass der "berühmteste Sohn der ostfriesischen Stadt" nun auch im Straßenbild Wertschätzung erfährt.

Bis 22. September ist zudem die Ausstellung "Otto Coming Home - he kummt na Huus" zu sehen.

