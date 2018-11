Zum 49er landet P. Diddy vor der Playboy-Villa

Warum mit dem Bungeeseil in den Grand Canyon springen (wie Will Smith an seinem 50. Geburtstag), wenn man per Fallschirm auf dem Playboy-Anwesen landen kann?

Sean Combs alias P. Diddy suchte sich die extravagante Locatoin als Destination für seinen Tandemsprung. "ICH HABS GETAN!!! Dank an meine Nachbarn aus der Playboy Villa, dass sie mir ihr Haus als Landeplatz zur Verfügung gestellt haben. KEINE ANGST!!!!"

Den Sprung wagte der Rapper am 4. November - dem Tag, an dem er 49 Jahre alt wurde.

Puff Daddy

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)