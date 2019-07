P. Diddy erfreut sich am "Real black cowboy sh*t"

Gemeinsam mit seiner Familie schwang sich P. Diddy – früher gefeierter Rapper, heute erfolgreicher Produzent – in den Sattel und zeigte in schwarzer Cowboy-Kluft seine Reitfähigkeiten.

Auf Instagram dokumentierte Diddy seine Abenteuer und hatte dabei auch Lob für jenen Rap-Kollegen übrig, der Hip Hop höchst lukrativ mit Country kombinierte.

"Gratulationen an Lil Nas X für all deinen Erfolg. Mach weiter mit dem, was du machst!!" schrieb Diddy. Der von ihm gelobte Rapper hatte mit "Old Town Road" an der Seite von Billy Ray Cyrus die Charts gestürmt. Für Diddy ein klarer Fall von "Real black cowboy sh*t!!

(lfd)