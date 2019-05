Paris Hilton – Ihre wilde Party-Nacht in Wien

Wenn Partygirl Paris Hilton feiert, dann aber richtig. Vor wenigen Wochen musste selbst ihr Vater sie über Instagram kontaktieren, um sie zu erreichen.

Am Dienstag hätte er an ihren Insta-Stories erkannt, dass Paris in Wien abfeiert. Denn das It-Girl filmte aus einer Wohnung am Stephansplatz direkt auf den Dom.

Dort glühte sie vor der Partynacht in Wien vor, saß gemütlich auf einer Couch und brachte sich fürs Fortgehen in Stimmung. Wenig später ist Paris mit ihren Wiener Gastgebern in der Stadt unterwegs – mit Kappe und Sonnenbrille. Sie wollte wohl auch in der Nacht unerkannt bleiben.

Ihren Wiener Bekannten kennt Paris schon länger. Er postete auch aus Miami Fotos mit ihr. Es wird bereits spekuliert, dass Paris In Zukunft vielleicht öfter in Wien zu Besuch sein könnte, sollte das Liebesengerl Amor zugeschlagen haben.

Paris: "Wenn ich mich in jemanden verliebe, verliebe ich mich schnell und richtig!"

Mit ihrem Langzeitverlobten Chris Zylka ist es ja seit Ende 2018 vorbei. Mitten in den Hochzeitsvorbereitungen machten die beiden Schluss. Paris verriet damals: "Ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich in jemanden verliebe, verliebe ich mich schnell und richtig!"

Vielleicht ist es ja gerade wieder so weit?

