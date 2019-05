Party hinterm Stephansdom 08. Mai 2019 13:21; Akt: 08.05.2019 14:10 Print

Intravenöses Vorglühen: So dopt sich Paris in Wien

Paris Hilton ließ es in Wien krachen. In einem Zimmer mit Blick auf den Stephansdom spritzte sie sich ein Mittel. "Heute.at" klärt auf, was es mit "Party-Infusion" auf sich hat.