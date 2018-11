Paris Jackson ist das neue Gesicht von LIFE+

Auch wenn der Life Ball nicht gerade mit zelebrierter Extravaganz und Lebensfreude die Schlagzeilen füllt, steht der Kampf gegen HIV und AIDS nicht still. LIFE+, der Verein hinter dem Mega-Event stellt nun anlässlich der European HIV Testing Week (23. bis 30. November 2018) seine aktuellen Testimonials vor.

Paris Jackson und Philipp Hochmair sind die neuen Gesichter der Kampagne "Know Your Status", fotografiert vom österreichischen Starfotografen Andreas H. Bitesnich zieren ihre Konterfeis die druckfrischen LIFE+ Plakate.

Jackson und Hochmair posierten oben ohne für die Kamera - die flüchtigen Botschaften auf ihrer Haut verfassten die beiden selbst. Die Texte sollen das Bewusstsein der Bevölkerung um die Gefahren einer HIV-Infektion schärfen, aufklären und Tabus in Verbindung mit HIV/AIDS brechen.

Wichtige Message, hohe Dunkelziffer

"Mit unserer Kampagne möchten wir weiterhin Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig die Kenntnis seines eigenen Immunstatus ist und was eine HIV-positive Diagnose für die Betroffenen in persönlicher, gesellschaftlicher und medizinischer Hinsicht bedeutet", so Gery Keszler, Obmann von LIFE+.

Allein in Österreich leben Schätzungen zufolge über 8.000 Menschen mit dem Virus, ein bis zwei Personen infizieren sich täglich und die geschätzte Dunkelziffer der Betroffenen, die nichts von ihrem HIV-positiven Status wissen, ist bedenklich hoch (Quelle: UNAIDS).

Aufklärungsarbeit

"35 Millionen Menschen sind seit Beginn der AIDS-Epidemie in den 1980er Jahren an AIDS-Folgeerkrankungen gestorben, noch immer haben Menschen wegen der Stigmatisierung Angst, darüber zu reden", erklärt Model und Aktivistin Paris Jackson, die beim Life Ball 2018 zu Gast war. "Die Leute wollen nicht in die Nähe eines HIV-Infizierten kommen, nicht einmal, wenn aufgrund der Behandlung eine Übertragung nicht möglich ist. Ich bin leidenschaftlich bemüht, die Stigmatisierung und die Falschinformationen rund um HIV/AIDS zu beenden."

"Es ist wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein, nur dann kann man auch ehrlich gegenüber anderen sein", so Schauspieler Philipp Hochmair. "Gerade im Falle von HIV und AIDS könnte das über Leben und Tod entscheiden - über das eigene und das Leben von anderen. Deshalb ist es so wichtig, seinen Immunstatus zu kennen."

Paris Jackson

U = U

Neben den klassischen Labortests sind seit diesem Jahr in Österreich auch HIV-Selbsttests zur Eigenanwendung rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Im nächsten Jahr plant LIFE+ als Verlängerung zu "Know Your Status" eine neue Informationskampagne. Diese soll unter dem Titel U = U (Undetectable = Untransmittable) darüber aufklären, wie eine HIV-positive Person, die sich in entsprechender Behandlung befindet, virale Suppression erreichen und das HI-Virus somit nicht mehr an andere weitergeben kann.



