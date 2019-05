Pietro verzichtete für Sarah auf eine hohe Gage

Drei Jahre ist es her, als Pietro Lombardi sich von seiner Frau Sarah trennte. Ein Liebescomeback ist für den Sänger ausgeschlossen. Doch auch im TV wird man die beiden nie wieder zusammen sehen.

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet der ehemalige "DSDS"-Sieger, warum: "Ich gönne ihr das Beste, aber ich möchte einfach mit ihr keine Sendung mehr gemeinsam machen, da das Kapitel Sarah und Pietro beruflich zu Ende ist. Schon damals nach der Trennung habe ich eine hohe sechsstellige Summe abgelehnt, um nicht weiter mit ihr zusammen zu drehen", enthüllt er. "Sie hat dann allein ihre eigenen Formate gemacht."

Pietro gönnt Sarah den neuen Job

Während der 26-Jährige in der "DSDS"-Jury sitzt, hat Sarah nun einen Job als Jurorin bei "Das Supertalent" ergattert. Damit habe ihr Ex jedoch kein Problem. "Dieter hat mich schon vor langer Zeit gefragt, was ich von Sarah bei 'Supertalent' halte. Wenn ich Nein gesagt hätte, wäre er vielleicht ins Grübeln gekommen. Aber ich wünsche ihr wirklich nur das Beste", versichert er.

Pietro habe "Frieden geschlossen" mit der Vergangenheit und dank Konzerten, Musik und seinem Klamottenlabel seinen Weg gefunden.

Nur in Sachen Liebe könnte es bei dem Sänger besser laufen. "Ehrlich gesagt, war ich seit drei Jahren nicht mehr mit einer Frau vor der Tür. Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und lebe vorsichtig. Aber die nächste Frau, der ich mich öffnen werde, wird die Richtige sein", ist sich Pietro sicher.

