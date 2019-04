P!nk freut sich über PS-starkes Baby von Ehemann

"Mein Herz will mir kein weiteres Baby geben, also hat er mir eines gebaut. Sie fetzt", schreibt die 39-jährige Alecia Moore auf Instagram. Am dazugehörigen Foto posiert sie vor einem böse ausschauenden Motorrad.

Mit Ehemann Carey Hart, einem professionellen Motocrossfahrer, hat Pink zwei Kinder. Erst vor wenigen Tagen hat die Sängerin nach ständigen Anfeindungen auf Instagram angekündigt, künftig auf das Posten von Fotos von Jameson Moon und Willow Sage im Netz zu verzichten.

Am 24. Juli gibt es Pink im Wiener Ernst Happel Stadion live zu sehen. Tickets für das Konzert gibt es HIER zu kaufen.

(baf)