P!nk teilt keine Bilder ihrer Kinder mehr

Auf einem Insta-Bild hatte sich P!nk mit ihrer Tochter Willow (7) und ihrem Sohn Jameson (2) gezeigt. Weil der Bub dabei weder Hose noch Windel trug, hagelte es derbe Kritik für die Sängerin.

"Ich war noch nie auf etwas so stolz wie auf meine Kinder, und ich werde sie einfach nicht mehr teilen. Ich werde es nicht tun", kündigte P!nk nun daher in der "Ellen DeGeneres Show" (via "Gala").

Dass einige erboste User sogar damit gedroht hatten, das Jugendamt zu informieren, war der 39-Jährigen einfach zuviel gewesen. Eine Erklärung für das Nacktbild lieferte sie nach: "Wir leben auf einer Farm. Meine Kinder sind nackt. Das passiert. Ich bin auch manchmal nackt."

Pink am "Walk of Fame"

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)