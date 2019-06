Bushido mit Spezialeinheit bei Arafat Abou-Chaker

Das Sondereinsatzkommando der Polizei fuhr in der Früh zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr vor der Villa in Kleinmachnow zwischen Berlin und Potsdam vor. Kaum waren die Beamten aus dem Wagen gestiegen, lief die Razzia auch schon live im Internet.

Clanführer Arafat Abou-Chaker hat den Einsatz live über Instagram gestreamt, hielt selbst mit dem Handy drauf, bis zu 1.000 Personen sahen dem kuren Live-Stream laut "Berliner Morgenpost" zu.

Arafat hat Bushido im Visier

"Da ist er, der Ehrenmann. Ehrenmann. Ehrenmann", wiederholt Arafat Abou-Chaker immer wieder, während er Bushido im Visier der Kamera hat. Was der Rapper und einstige Freund des Clanführers am Gelände getan hat, ist nicht klar.

Einsatz vorher angekündigt?

Was auf den ersten Blick aussah wie eine hochbrisanter Einsatz soll eine Aktion der Bauaufsicht gewesen sein. Der Einsatz soll laut Polizei vorher angekündigt gewesen sein. Das Sondereinsatzkommando war nur als Hilfe angefordert worden, weil sich die Baupolizei nicht allein auf das Areal des libanesischen Familienoberhaupts traute.

Anna-Maria am Grundstück, Lage eskaliert

Was der Musiker zwischen den rund 30 Beamten und unterstützenden Architekten tat, war nicht klar. Denn Bushidos Frau, Anna-Maria, war erst am 12. Juni am Gelände, auf dem auch Bushidos Haus steht. Sie ließ damals mit Polizeischutz die Schlösser austauschen. Auch damals filmte Abou-Chaker mit:

Arafat Abou-Chaker und Bushido waren jahrelang beste Freunde. Arafat war bei der Hochzeit des Rappers mit Anna-Maria sogar sein Trauzeuge. Das änderte sich 2018 schlagartig. Bushido machte per Facebook "Schluss". Einige Wochen später hieß es, der Clanführer hätte geplant, Bushidos Frau und Kinder zu entführen. Im November kam es zu einer Razzia, im Jänner wurde Abou-Chaker verhaftet, kurz danach aber wieder freigelassen.

