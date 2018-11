So feiert Prinz Charles seinen 70. Geburtstag

Prinz Charles feiert am heutigen Mittwoch (14.11.) seinen 70. Geburtstag! Und da ist allerhand geplant: Nach einem Fotoshooting mit seiner Ehefrau Camilla, Prinz Harry, Meghan, Prinz William, Kate und seinen Enkelkindern, der bereits am Vormittag stattfand, geht es zu einer Tea-Party der britischen Tageszeitung "The Sun". Bei dieser Veranstaltung trifft er 70 Leser, die im Jahr 2018 ebenfalls 70 Jahre alt werden.

Gala-Dinner am Abend mit hochkarätigen Gästen

Gegen Abend findet dann ein von der Queen ausgerichtetes Gala-Dinner im Palast statt. Zu dieser Veranstaltung kommen nicht nur die britischen Royals, sondern auch hochkarätige Gäste wie Kronprinz Frederik von Dänemark sowie das norwegische Königspaar Haakon und Mette Marit.

Event mit Magiern und Kylie Minogue

Für Royal-Fans hat sich der älteste Sohn der amtierenden Queen Elizabeth II ebenfalls etwas ausgedacht: Der britische TV-Sender ITV zeigt am Abend die magische Show im Londoner Palladium, die Prinz Charles am 23. Oktober veranstaltete. Für dieses Event hatte der britische Thronfolger eine Reihe namhafter Künstler und Zauberer, unter anderem die "Ehrlich Brothers"), Kylie Minogue und Cheryl Cole. eingeladen. Das Motto der Feier lautete: "We Are Most Amused und Amazed" (auf dt. "Wir sind höchst amüsiert und erstaunt".

Prinz Charles lustig

