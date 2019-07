Party-Prinz: So feiert George den 6. Geburtstag

Am 22. Juli wird der kleine George sechs Jahre alt. Wenn man ihn fragt, ist er damit erwachsen. Mama Kate ist dabei eine Party für den 3. in der Thronfolge zu planen. Auch Papa William steuert für das Fest bei.

Klein-George mag's gern magisch, weshalb Prinz William dafür zuständig ist, einen Zauberer zu organisieren. Mama Kate, ganz die gute Hausfrau, kümmert sich ums Essen.

Davon träumen Prinzen

Und wer glaubt, dass der kleine Prinz sowieso zu jeder Mahlzeit wie Gott in Frankreich speist, täuscht sich. Kate passt nämlich auf, dass sich ihre drei Kinder gesund ernähren. Ohne Pommes, Süßigkeiten und Co finden das die kleinen Prinzen und Prinzessinnen nicht besonders lecker. Ausnahmen vom vitaminreichen Speiseplan gibt es selten. Aber ein Geburtstag ist natürlich der richtige Zeitpunkt, um sich das prinzliche Bäuchlein so richtig mit ungesunden, dafür köstlichen Dingen vollzustopfen. Da hat nicht mal die Mama was dagegen.

Deshalb stehen statt Kaviar und Gänseleber so exotische Dinge wie Pizza und Eis auf der Speisekarte.

Meghan und Archie schauen vorbei

Der einzige, der das sicher nicht bekommt, ist Georges Cousin Archie. Es wird angenommen, dass Meghan mit dem Kleinen bei der Party vorbeischaut. Mit erst zwei Monaten darf er aber noch kein Eis lecken.

Alle bekannten Details zum Royalen Kindergeburtstag:



