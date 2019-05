Warum sich Harry nach Baby-News entschuldigte

Um 5.26 in der Früh kam das langersehnte neueste Mitglied des Britischen Königshauses auf die Welt. Mama Meghan war schon einige Tage überfällig, Papa Harry hielt der Herzogin bei den Wehen das Händchen.

Offizielle Nachricht der Queen auf goldener Staffelei

Kaum tat der kleine Bub (3,30 kg scher) seinen ersten Schrei, wurde das königliche Protokoll in Gang gesetzt. In London traten die beiden Lakaien Stephen Kelly und Sarah Thompson aus dem Buckingham Palast und stellten eine vergoldete Staffelei auf den gekiesten Vorplatz, immer im Blick der Palastgarde.

Darauf, die offizielle Verkündung der Queen, dass der Familie ein neues Mitglied geboren wurde (siehe Fotoshow).

Harry schlendert ums Eck, Hände in der Hose, Grinser im Gesicht

35 Kilometer entfernt, auf dem Gelände des Schlosses Windsor hingegen ging es alles andere als steif zu. Die Medien hatten eine Einladung bekommen und waren zum Schloss gerast und wurden auf direktem Weg zu den Ställen gebracht. Die Kameras waren aufgebaut, die Aufnahmegeräte gezückt.

Plötzlich schlenderte Prinz Harry ums Eck und winkte. Ganz locker, die Hände in den Hosentaschen, im offenen Hemdkragen und hellgrauem Pulli stellte er sich direkt vor die Royalen Pferde George und Sir Sohn und strahlte wie ein Hutschpferd, trotz dunkler Schatten unter den Augen.

"Dir lassen sie so was durchgehen"

Seine spontane Pressekonferenz begann er mit einer Entschuldigung, dass er den Journalisten nicht viel Zeit gelassen hatte. Dann dankte er ihnen, weil sie trotzdem gekommen waren. Ein Kameramann entschuldigte sich, weil er in der Eile keine Krawatte mehr umbinden konnte. "Du bist Kameramann, dir lassen sie so was durchgehen", witzelte Harry, der ja selbst mit offenem Hemdknopf dort stand.

"Dieses kleine Ding ist zum Niederknien"

Nach nur zwei Stunden Schlaf, war ihm die Erschöpfung, aber auch die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Er war bei der Geburt dabei. "Es war unglaublich, absolut unfassbar. Ich bin so stolz auf meine Frau. Jeder Vater und jedes Elternteil würde sagen, dass ihr Baby absolut wunderbar ist. Aber dieses kleine Ding ist zum Niederknien und ich schwebe über den Wolken."

Der stolze Papa kündigte für Mittwoch eine weitere Pressekonferenz an. Da wolle er der Welt seinen Sohn erstmals zeigen.

(lam)