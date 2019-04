Meghan und Harry knacken Instagram-Rekord

Prinz Harry und Ehefrau Meghan haben am Dienstag Nachmittag unter dem Namen "SussexRoyal" einen eigenen Instagram-Account eröffnet. Um 21 Uhr wurde bereits die Millionenmarke geknackt. Mittlerweile (Stand: 3.4., 19 Uhr) sind es übrigens schon 2,7 Millionen Abonnenten.

Laut "Mirror" hat das royale Paar damit sogar einen neuen Rekord aufgestellt: bisweilen galt das Profil von K-Pop-Star Kang Daniel als jenes, das am schnellsten eine Million Follower hatte – in elf Stunden und 36 Minuten.

Warten auf Baby-News

Kein Wunder aber, dass das Interesse so groß ist. Immerhin erwartet Meghan noch im April ihr erstes Kind und das will natürlich kein Royal-Fan auf dieser Welt versäumen. Auch darüber, auf welchen Namen der royale Spross – unbestätigten Gerüchten zufolge ein Mädchen – hören wird, möchte sicher jeder sofort informiert werden. Und dazu bietet sich der Instagram-Account der beiden eben bestens an.

Bisweilen hatten sich Harry und Meghan übrigens ein Profil (kensingtonroyal) mit Kate und William, dem 7,3 Millionen User folgen, geteilt.

Im ersten Eintrag auf der "SussexRoyal"-Seite begrüßt das Paar seine Follower mit einer Fotostrecke. Dazu heißt es: "Wir freuen uns darauf, die Arbeit, die uns antreibt, die Dinge, die wir unterstützen, wichtige Bekanntmachungen und die Möglichkeit, wichtigen Angelegenheiten Aufmerksamkeit zu verleihen, zu teilen."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)